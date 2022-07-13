Природный пожар начался в среду в районе турецкого курорта Датча на побережье Эгейского моря. Площадь, охваченная огнем, уточняется, сильный ветер препятствует тушению пожара, сообщает телекомпания NTV.

По ее данным, пожар возник в районе 12:30 по местному времени (13:30 по бакинскому). Для его тушения наряду с наземной техникой привлечена авиация: пять самолетов и девять вертолетов. Причины возгорания выясняются.

10 июля лесной пожар в районе курорта Бодрум в том же регионе Турции нанес ущерб 2 га лесных насаждений, в том числе оливковым деревьям. Он был потушен в течение нескольких часов.

В июне природный пожар в районе курорта Мармарис на побережье Эгейского моря уничтожил свыше 5 тыс. гектаров леса. Для его тушения потребовалась почти неделя.