В Раде назвали способ спасти Украину

Депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Радим Рабинович назвал способ спасти Украину. Слова парламентария приводятся на сайте политической силы.

Он отметил, что вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку. По мнению депутата, представители власти даже не скрывают, что пришли править страной «одноразово», поэтому всем жителям страны будет лучше от их отставки.

Он также выразил уверенность, что власть сменится уже в октябре благодаря местным выборам.

Ранее депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента. В частности, члены партии указали на то, что одним из предвыборных обещаний Зеленского было мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Однако за год президентства он так его и не выполнил (lenta.ru)