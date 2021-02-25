В работе Facebook и Instagram в США произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook и Instagram на территории Соединенных Штатов зафиксирован сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Так, 33% пользователей, сообщивших о неисправности Facebook, заявляют о полном прекращении работы соцсети, 40% отмечают проблемы с входом в свой аккаунт, а 26% — проблемы с новостной лентой.

Среди пользователей, заметивших сбой в функционировании Instagram, 56% жалуются на неполадки с лентой, 24% — на сложности с входом, 19% отмечают проблемы с разделом «истории».

| 2021-02-25T14:12:16+04:00 25 февраля 2021, 15:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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