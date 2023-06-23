Килиан Мбаппе согласен на трансфер из «ПСЖ» при условии, что он не потеряет крупную сумму.

Ранее нападающий официально уведомил клуб, что не планирует продлевать контракт, истекающий в 2024 году.

По информации Marca, мать и агент француза Файза Ламари ведет переговоры с менеджерами «ПСЖ» о ситуации и возможном трансфере.

Ламари изложила боссам парижан позицию своего сына: он не собирается продлевать контракт, но намерен играть в «ПСЖ» до его истечения в 2024 году. Так Мбаппе получит 60 млн евро зарплаты за сезон, а также 90 млн евро бонуса за лояльность, которые ему были обещаны в мае 2022 года.

Получив эти 150 млн, Килиан хотел бы уйти из клуба в статусе свободного агента и договориться о переходе в «Реал» в январе 2024 года. Так футболист получит 100-125 млн евро подписного бонуса от «Мадрида» за бесплатный трансфер – именно такую сумму игрок и испанский клуб согласовали год назад.

В «ПСЖ» возмущены поведением Мбаппе и чувствуют себя обманутыми, из-за чего хотят продать Килиана этим летом за 200 млн евро. Однако убедить француза согласиться на продажу непросто, так как в таком случае он не получит выплат от «ПСЖ», а его подписной бонус снизится из-за того, что клубу-покупателю придется заплатить значительную сумму за сам трансфер. Ни Килиан, ни его мать не хотят терять эти деньги и согласятся только в том случае, если не потеряют обещанные 150 млн евро.

«Реал» предлагает Мбаппе те же условия, что и раньше: 25-30 млн евро в год. При этом подписной бонус будет выплачен только в случае бесплатного трансфера.

На данный момент неизвестно, к какому решению придут Ламари и «ПСЖ». (sports.ru)