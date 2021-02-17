В прошлом году население страны увеличилось на 0,5%

За прошедший год численность населения страны увеличилась на 52 025 человек или на 0,5%, и по состоянию на 1 января 2021 года достигла 10119133.

Как сообщили в Госкомстате, 53% населения составляют городские жители, 47% — сельские жители, 49,9% — мужчины и 50,1% — женщины.

На начало текущего года 4,6% населения проживало в Нахчыванской Автономной Республике, 22,7% — в городе Баку, 20,4%- в Аранском, 12,9% — в Гяндже, 9,4% — в Лянкяранском, 6,8% — в Верхне-карабахском, 6,2%- в Шеки-Загатальском, 5,7% — Абшеронском, 5,5% — в Губа-Хачмазском, 3,2% — в Горном-ширванском, 2,6% — в Кяльбаджарско-Лачинском экономических районах.

Плотность населения на квадратный километр составила 117 человек, в Баку — 1075 человек, в Лянкяранском экономическом районе — 157 человек, в Абшеронском экономическом районе — 155 человек.