В принципе, Армен Саркисян прав, но…

Не успела еще затихнуть война, которую Армения с позором проиграла Азербайджану, как в Ереване вновь начали звучать воинственные призывы. Так, на встрече с деятелями культуры и спорта, а также представителями ряда общественных организаций, говоря об итогах войны в Карабахе, президент Армении Армен Саркисян заявил, что в ближайшие годы перед страной будет стоять важнейшая задача – перевооружить армию, сделать ее технологической и боеспособной.

Он считает, что достижение этой цели требует технологического, промышленного и образовательного рывка. «Победа одерживается не только на поле боя. Многое зависит от того, какие страны будут стоять в авангарде технологического развития. Мир идет по этому пути. Мы должны идти впереди этого процесса как в плане экономики, так и с точки зрения будущего развития», — отметил Саркисян.

Правда из слов армянского президента не совсем ясно, зачем стране технологически оснащенная армия, если победа одерживается не только на поле боя. Далее Саркисян отметил, что армянам нужно научиться не обманывать себя, смотреть правде в глаза. «Если сегодня мы видим, что наша армия несовременная, то нужно сказать, что она несовременная, и сделать все, чтобы через 10 лет наша армия была сильнее всех остальных. И нужно строить не только мощную армию, но и мощную экономику», — добавил он.

Если бы все армяне, включая самого Саркисяна, воспользовались бы его советом — научились бы не обманывать себя, сегодня Армения не была бы в столь плачевном положении. Корни сегодняшнего разгромного военного поражения Армении растут из гипертрофированной тюркофобии армян, многовекового культивирования идеи превосходства над другими народами. Это в конечном итоге и привело к предъявлению территориальных претензий к соседним государствам, военной агрессии против Азербайджана, оккупации азербайджанских земель и, в конечном итоге, спустя более чем 30 лет — к военному поражению Армении.

Если армяне не хотят обманывать себя, то должны понять, что в нынешней ситуации виноваты только они. Из-за оккупации азербайджанских земель Армения оказалась в транспортной блокаде, граница с Турцией остается закрытой по причине претензий Еревана к Анкаре из-за вымышленного геноцида 1915 года. Нагорно-карабахский конфликт намертво привязал Армению к России до такой степени, что в стране расположена российская военная база, а границы с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники. Армения стала страной-аутсайдером Южного Кавказа, не имея международного авторитета. И в этих условиях ранее премьер-министр Никол Пашинян, а ныне уже и президент Армен Саркисян мечтают о сильной экономике Армении. Они хоть представляют, как это может произойти на практике?

Без мира с Азербайджаном, полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта Армения никогда не поднимется с колен, на которые она пала сама из-за неуёмных амбиций. Нынешнее плачевное состояние Армении, чей премьер подписал унизительную капитуляцию, есть прямой результат выбранного Ереваном пути. Но как следует из слов Саркисяна, из этого тупика страна еще намерена выходить….