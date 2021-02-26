В пражском зоопарке коронавирусом заразились два льва и горилла

В зоопарке Праги коронавирусом заразились два индийских льва и 30-летний самец гориллы. Об этом сообщил директор Мирослав Бобек, пишет РИА «Новости».

«Тестирование животных на наличие коронавируса, проведенное посредством образцов кала, показало, что позитивными являются индийские львы Джамван и Сухи, а также самец гориллы Рихард», — сказал Бобек.

По его словам, львы немного простужены и кашляют, а горилла отказывается от еды и испытывает усталость. Вероятно, коронавирус передался животным от сотрудников.

Директор зоопарка отметил, что будут протестированы и другие животные.

| 2021-02-26T00:41:03+04:00 26 февраля 2021, 04:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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