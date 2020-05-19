В праздничные дни вход на туристические объекты Азербайджана будет бесплатным

Государственное агентство по туризму в целях поддержки развития внутреннего туризма, а также по случаю праздника Рамазан, Дня Республики и Международного дня защиты детей с 19 мая по 2 июня организует бесплатный вход на некоторые туристические объекты в Азербайджане.
Об этом Report сообщили в ведомстве.
Отмечается, что посетители могут бесплатно посещать нижеуказанные объекты туризма при условии соблюдения социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил:
Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янар Даг»;
Государственный историко-архитектурный заповедник «Храм Атешгях»;
Государственный историко-культурный заповедник «Лагич»;
Шекинский историко-краеведческий музей;
Шекинский музей народного прикладного искусства.