В праздничные дни в ДТП погибли пять человек

С 20 по 22 марта раскрыты 38 преступлений по «горячим следам», а также 18 совершенных ранее, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Задержаны 28 лиц, находящихся в розыске, в том числе семеро должников.

На автодорогах произошло четыре ДТП, в результате которых пять человек скончались, четверо пострадали.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел выявлено 22 факта, связанных с наркотиками, один факт незаконного хранения оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержаны 65 человек.