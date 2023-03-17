Обнародован прогноз погоды в выходные и праздничные дни в районах Азербайджана.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в выходные и праздничные дни установится нестабильная погода, ожидаются переменные дожди.

С вечера 19 марта до вечера 24 марта на территории страны прогнозируются осадки, местами сильные, в горных территориях возможен снег.

Западный ветер с вечера 21 марта до второй половины 23 марта будет усиливаться, преимущественно, в горных и предгорных районах, до 18-23 м/с.

В связи с прогнозируемыми осадками в ряде горных рек может увеличиться водность.