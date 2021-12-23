Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила в интервью Die Zeit о выработке единой с канцлером Олафом Шольцем позиции относительно запуска российского газопровода «Северный поток — 2».

«Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — сказала глава внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что при принятии решений, связанных с «Северным потоком», важную роль будет играть энергетическая безопасность страны. (Газета.Ру)