Замглавы МИД правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан», Шер Мохаммад Аббас Станекзай, призвал «не игнорировать» женщин и задействовать их в политике и экономике. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не можем игнорировать женщин в обществе. Они должны играть свою роль в политике, экономике и в восстановлении страны», — сказал Станекзай.

По его словам, представители обоих полов «должны вносить вклад в строительство государства».

«Работают не только мужчины, в рабочей среде нам нужны женщины», — добавил он.