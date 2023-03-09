В Пражском граде в четверг состоится инаугурация избранного президента Чехии, отставного генерала Петра Павела. На всеобщих выборах главы государства он победил во втором туре, набрав голоса 58 процентов избирателей. Такой результат назван «рекордно высоким» в истории президентских выборов в Чехии.

Павел сменит на посту президента Милоша Земана, побеждавшего в 2013 и 2018 годах. Избранный президент объявил на днях, что считает целесообразным ограничить одним пятилетним сроком пребывание главы государства на своем посту.Павел сменит на посту президента Милоша Земана

Петр Павел в 1979 году окончил военную гимназию, поступил в Военный институт сухопутных войск. В 1988—1991 годах получил послевузовское образование в Военной академии в Брно. В последующие Павел неоднократно повышал военную квалификацию в Великобритании.

В 2012 — 2015 годах Петр Павел был начальником Генерального штаба Армии Чешской Республики. С 2015 по 2018 годы он возглавлял Военный комитет НАТО, став первым представителем бывшего государства-члена Варшавского договора в руководящих органах Североатлантического союза.

Новый президент Чехии владеет английским, французским и русским языками и имеет учёную степень инженера. (svoboda.org)