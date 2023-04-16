На Вацлавской площади в центре Праги проходит антиправительственный митинг. Об этом сообщает чешский новостной портал Idnes, ссылаясь на данные организаторов протеста партию «Право. Уважение. Профессионализм» (ПУП).

«Отставка правительства», — скандируют демонстранты.

Председатель партии ПУП Йиндржих Райхл заявил, что акция протеста направлена на привлечение внимания к проблемам «экономической и моральной бедности» в стране. Он также выступил против внедрения электронных выборов и принятия закона об однополых браках.

«Цель акции — обратить внимание правительства на стремительное ухудшение материального положения граждан», — отметил Райхл.

По информации портала, в демонстрации принимают участие 30-35 тыс. человек. (Газета.Ру)