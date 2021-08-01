Посольство США в России с 1 августа продолжит работу в минимальном за пять лет составе — 120 сотрудников. Это произошло вследствие вступления в силу введенных российскими властями ограничений на наем диппредставительством граждан России и третьих стран в ответ на объявленные Вашингтоном в апреле антироссийские санкции. Тогда американская сторона в очередной раз выслала 10 российских дипломатов, заявив, что они связаны с разведывательными службами РФ.

Посол США в Москве Джон Салливан в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявлял, что с 1 августа посольство «будет вынуждено расстаться с местными сотрудниками». По словам дипломата, «таким образом, после 1 августа численность штата посольства США в Москве будет составлять одну десятую от того, что было в 2016 году, когда в нем работало 1200 человек».

При этом общий потолок на допустимое число сотрудников как для американской дипмиссии, так и для российской в США остается прежним — 455 человек. (ТАСС)