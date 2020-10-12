В Портленде снесли статуи Рузвельта и Линкольна

Протестующие в городе Портленде (штат Орегон, США) снесли статуи американских президентов Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна во время манифестации, приуроченной ко Дню Колумба (день открытия Америки), который отмечается в понедельник.

По данным издания The Oregonian, около 200 человек в ночь на понедельник организовали акцию, названную «Днем гнева коренных народов». Перед тем, как снести с постаментов статуи, участники шествия побили стекла в здании Исторического общества Орегона. На его фасаде был вывешен плакат: «Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц».

Издание напоминает, что Рузвельт выступал с расистскими высказываниями в адрес коренных жителей США, а статуе Линкольна досталось за то, что во время боевых действий, которые шли в период его власти между белыми американцами и коренными жителями, были повешены 38 индейцев-дакота.

Обе статуи были подарены Портленду в 1920-х годах. (interfax.ru)