В порт Одессы прибыл третий танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси

Третий танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти для Беларуси прибыл в порт Одессы, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Танкер в Одессе с утра встал под разгрузку. Нефть на Мозырский НПЗ прокачают до конца марта», — сказал Александр Тищенко.

Танкер прибыл из грузинского порта Супса.

Как сообщалось, Беларусь договорилась с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) на поставку в марте около 250 тыс. т нефти — это три танкера. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.

Кроме того, в марте ожидают в порту Клайпеды четыре танкера с нефтью для ОАО «Нафтан». Три из них уже доставили сырье в литовский порт.

Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т. В январе и феврале они работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.