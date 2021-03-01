В Польше заявили о провале борьбы против «Северного потока — 2»

Власти Польши потерпели поражение в битве против газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал журналист еженедельника Myśl Polska Станислав Левицкий.

Он считает, что президент США Джо Байден «сдался», поэтому в отношение проекта не введут новые санкции. По его словам, это свидетельствует о том, что трубопровод скорее всего достроят и запустят.

«Если так и произойдет, то Польшу, которая на протяжении двух с лишним десятилетий боролась с российским газом, можно будет назвать побежденной», — пишет в своей статье Левицкий.