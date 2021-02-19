В Польше заявили о начале третьей волны коронавируса

Третья волна пандемии коронавируса уже наступила в Польше.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции в Варшаве.

«Мы можем сказать, что третья волна пандемии уже в Польше», — сказал министр.

Он отметил, что в последнее время растет число новых случаев коронавируса, в том числе по недельным показателям.

По последним данным минздрава, общее количество зараженных коронавирусом в Польше с начала эпидемии составило 1 623 218, число летальных случаев — 41 823.