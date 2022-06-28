В Польше запустили сбор средств на ударный беспилотник Bayraktar для ВСУ.

Об этом сообщил польский журналист Славомир Сераковский.

«Литовцы мгновенно собрали средства, и компания, которая производит Bayraktar, решила подарить один Украине, а собранные деньги использовать для помощи населению. Позже то же повторилось со следующими тремя! Теперь настала наша очередь», — написал он.

Сбор средств продлится 30 дней. Необходимо собрать 4,5 миллиона злотых (уже собрали 49 тысяч злотых).

Ранее литовцы собрали почти €6 миллионов, чтобы купить для Украины Bayraktar TB2. Тогда производитель беспилотников Baykar решил отдать его ВСУ бесплатно. (УНИАН)