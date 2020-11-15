В Польше обвинили Россию в испорченной репутации

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил об «атаках Москвы на Варшаву в информационном поле» и попытках создать плохую репутацию страны.
По его словам, российская сторона стремиться выставить Польшу государством, которое постоянно создает проблемы в Европе.

«Самая большая угроза для Польши – это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», — утверждает Жарин в беседе с Cyber Defence 24.

Он уточнил, что имеет в виду «разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки» России.
| 2020-11-15T09:20:40+04:00 15 ноября 2020, 10:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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