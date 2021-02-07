В Польше хотят открыть «комнаты плача» для беременных женщин

Таким образом ведомство решило поддержать рожениц после вступления в силу решения Конституционного суда о запрете абортов.

Аборты запрещены в Польше с 1933 года. Исключением были лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует риск тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, или когда беременность возникла в результате изнасилования.