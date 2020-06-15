В платежном балансе Азербайджана образовался дефицит

Общий дефицит платежного баланса Азербайджана в I квартале текущего года составил 1 343,5 миллиона долларов США. Хотя за тот же период прошлого года в платежном балансе образовался профицит в 2 019,3 миллионов долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, общий дефицит сформировался за счет профицита в балансе текущих операций в размере 646,3 млн. долларов США (меньше на 59,7% в годовом сравнении), дефицита финансового счета в 1 394,1 млн. долларов США (в 6,5 раз больше), дефицита по балансирующей статье в размере 595,7 млн. долларов США (профицит годом ранее).