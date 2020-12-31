В первый день нового года погода будет пасмурной

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день 2021 года.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью в некоторых местах возможен слабый туман. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 55-60 процентов.