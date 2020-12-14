В период ужесточенного карантина в Азербайджане разрешена деятельность ряда сфер — список

Названы сферы, деятельность которых разрешена в Азербайджане в период ужесточенного карантинного режима c 14 декабря 2020 года по 18 января 2021 года.

Как сообщили в Кабинете министров Азербайджана, в течение вышеуказанного периода разрешается деятельность нижеприведенных сфер обслуживания:

По сфере здравоохранения и социальной сфере:

научно-исследовательские и лабораторные услуги;

услуги по больницам, поликлиникам и другим медицинским учреждениям;

ветеринарные услуги;

производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;

социальные услуги;

услуги сиделки для лиц с нарушениями умственного развития и нуждающихся в особой заботе.

По инфраструктурной сфере:

коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, энергораспределение);

производство электроэнергии и энергоснабжение;

водоснабжение и мелиорация;

услуги телекоммуникации и связи.

По сфере транспорта и логистики:

грузоперевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;

услуги железных дорог, морского пароходства, портов и автомобильных дорог;

логистические услуги;

услуги общественного транспорта и такси.

Основные виды производства:

производство продукции оборонной промышленности;

деятельность по автомобилестроительной промышленности;

производство нефтяного оборудования и установок;

производство продуктов питания и сырья для них, заготовка, поставка, хранение и оптовая продажа продуктов питания;

производство повседневных средств ухода и гигиены;

производство химической продукции;

производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;

земледелие и сбор урожая;

добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;

транспортировка нефти и газа по трубопроводам;

деятельность по металлургической промышленности;

производство и ремонт строительного и бытового оборудования;

услуги инженерии и проектирования;

строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог;

производство фасовочной продукции;

производство каменной, металлической и деревянной продукции;

производство и ремонт мебели;

забой скота.

По розничной и оптовой продаже:

пункты продажи продовольственной продукции (магазины, супермаркеты);

аптеки;

автозаправочные станции;

торговые объекты, за исключением находящихся в их составе продовольственных магазинов и аптек, на территории Азербайджана будут действовать в рамках службы доставки;

объекты общепита на территории Азербайджана, в том числе кафе, рестораны и чайные дома будут действовать в рамках службы доставки (или онлайн-продажа).

По бытовым услугам:

сбор и утилизация бытовых отходов;

почтовые услуги;

химическая чистка;

уборка жилых зданий, за исключением квартир;

ремонт автомобилей;

пункты автомоек;

приюты для животных;

Средства массовой информации.

По финансовым организациям:

банки и небанковские кредитные организации;

инвестиционные компании, фондовые биржи;

страховые организации;

организации, оказывающие услуги по платежам и клирингу.

По специальным видам услуг:

услуги доставки;

ремонт бытового, компьютерного и мобильного оборудования;

услуги дезинфекции.

Адвокатская деятельность.

Деятельность отелей.

Разрешается проведение официальных спортивных соревнований, а также организация мероприятий по подготовке к международным спортивным соревнованиям на открытом воздухе, без участия болельщиков.