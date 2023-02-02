Украина вряд ли сможет выбить российские войска из Крыма в ближайшем будущем. Об этом заявили высокопоставленные чиновники министерства обороны США на секретном брифинге для оборонного комитета Палаты представителей американского парламента, пишет Politico.

«Неясно, что привело докладчиков к такой оценке. Но четким указанием, как сообщили три человека, непосредственно осведомленные о содержании брифинга в четверг, было то, что Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска с полуострова», – пишет издание.

По словам четвертого источника, на брифинге информация подавалась более двусмысленно, однако общая суть заключается в том, что победа Украины не является гарантированной.

Официальные спикеры Пентагона отказались комментировать содержание секретного брифинга, но сделали общее заявление:

«С точки зрения способности Украины воевать и возвращать суверенную территорию, их замечательные действия в отражении российской агрессии и постоянная способность к адаптации на поле боя говорят сами за себя», – сказала журналистам официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Издание напоминает, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли тоже достаточно сдержан в отношении способности Украины изгнать захватчиков.

«В этом году будет очень и очень сложно военным путем изгнать российские войска со всей — каждой пяди оккупированной Россией территории Украины. Это не значит, что этого не может быть. Это не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно», – заявил он на встрече в Рамштайне 20 января. (unian.net)