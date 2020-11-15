В Пентагоне призвали завершить все войны с участием США

Новый исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил о необходимости завершить все войны с участием Соединенных Штатов, передает газета The Hill со ссылкой на текст меморандума, направленного сотрудникам ведомства.

«Мы не народ, который постоянно воюет, это противоречит всему, за что выступаем мы и за что сражались наши предки. Все войны должны закончиться», — написал Миллер в документе.

США «остаются привержены тому, чтобы завершить войну» в Афганистане, отметил Миллер.(Газета.Ru)