В Пентагоне объяснили переброску истребителей в Польшу

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе регулярного брифинга заявил, что американские истребители были переброшены в Польшу в рамках учений, а также, что эти действия никак не связаны с ситуацией на границе России и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Это стандартные учения <…>. Это не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму. Это вполне рутинная (операция). Мы делаем это постоянно. Как вы знаете, у нас есть ротационное присутствие в Польше, что мы очень ценим и приветствуем», — подчеркнул он, добавив, что все это часть ротационного элемента подготовки.

Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал в своем официальном аккаунте в Twitter, что Европейское командование ВС США перебросило в республику несколько десятков истребителей в рамках учений.

«Сегодня в Польшу прибыли несколько десятков американских самолетов F-15 и F-16. Европейское командование вооруженных сил США отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов», — сообщил он.