В Пентагоне обеспокоены эскалацией в Украине

США обеспокоены из-за последних событий на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет ТАСС.

«Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины», — сказал он.

Так он прокомментировал вопрос о телефонных переговорах председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли и начальника Генштаба ВС РФ — первого замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова.

Переговоры Милли и Герасимова прошли 31 марта.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Киев продолжает переговоры со странами нормандского формата, никакие решения без него приняты быть не могут.

Ранее президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины. Позже в Кремле прокомментировали эти переговоры.