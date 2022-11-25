Спикер Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) Нурлан Шакиев, выступая на Народном курултае, затронул вопрос о государственном языке.

Спикер считает, что в Кыргызстане закон о госязыке не работает, а все планы по развитию кыргызского языка остаются лишь на бумаге.

«33 года назад был принят закон о государственном языке, но за эти годы мы не достигли конкретных результатов. Все это остается лишь на словах. Каждый гражданин Кыргызстана должен знать кыргызский язык. Это должно быть требованием. Мы должны жить с пониманием, что кыргыз с кыргызом должен говорить на кыргызском языке. Не знать другой язык не стыдно, стыдно не знать родной язык», — сказал Шакиев.

Он отметил, что иностранные названия сел, районов и городов страны необходимо изменить.

«К сожалению, в большинстве регионов географические местности названы на другом языке. В кратчайшие сроки мы должны их переименовать. Все четыре района в нашей столице мы должны переименовать», — предложил спикер.

Властям Бишкека следует в экстренном порядке дерусифицировать названия районов города, изменив их в соответствии с государственным языком.

Сейчас в состав Бишкека входят Первомайский, Октябрьский, Ленинский и Свердловский районы. (kaktus.media)