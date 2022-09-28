По случаю Дня Памяти на сцене амфитеатра парка имени Гейдара Алиева Хатаинского района при совместной организации Главного управления культуры города Баку и Исполнительной власти Хатаинского района был показан фильм «Долу», посвященный Карабахской войне, сообщает #.
В мероприятии приняли участие семьи шехидов, ветераны, депутаты, представители интеллигенции и жители района. В начале прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена память шехидов, погибших за территориальную целостность нашей страны.
Глава исполнительной власти района Рафиг Гулиев, глава организации ПЕА Хатаинского района Вугар Рагимзаде, начальник Главного Управления Культуры города Баку Ибрагим Алиев и другие гости, принявшие участие в мероприятии, рассказали о важности одержанной нами Великой Победы в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и силой нашей славной Армии. Было отмечено, что память героев нашей страны будет вечно жить в сердцах нашего народа.
Во время мероприятия был продемонстрирован фильм «Долу», посвященный Карабахской войне. Режиссер фильма Эльхан Джафаров, автор сценария депутат Агиль Аббас. Фильм повествует о военном пути Азербайджана и реальных событиях, происходивших во время азербайджано-армяского конфликта.