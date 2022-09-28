По случаю Дня Памяти на сцене амфитеатра парка имени Гейдара Алиева Хатаинского района при совместной организации Главного управления культуры города Баку и Исполнительной власти Хатаинского района был показан фильм «Долу», посвященный Карабахской войне, сообщает #.

​В мероприятии приняли участие семьи шехидов, ветераны, депутаты, представители интеллигенции и жители района. В начале прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена память шехидов, погибших за территориальную целостность нашей страны.

​Глава исполнительной власти района Рафиг Гулиев, глава организации ПЕА Хатаинского района Вугар Рагимзаде, начальник Главного Управления Культуры города Баку Ибрагим Алиев и другие гости, принявшие участие в мероприятии, рассказали о важности одержанной нами Великой Победы в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и силой нашей славной Армии. Было отмечено, что память героев нашей страны будет вечно жить в сердцах нашего народа.

​Во время мероприятия был продемонстрирован фильм «Долу», посвященный Карабахской войне. Режиссер фильма Эльхан Джафаров, автор сценария депутат Агиль Аббас. Фильм повествует о военном пути Азербайджана и реальных событиях, происходивших во время азербайджано-армяского конфликта.