Сегодня в столице Франции Париже проходит музыкальный конкурс «Детское Евровидение — 2021», передает ТАСС.

Азербайджан представляет Сона Азизова с песней One of those days. Наша страна вновь принимает участие в конкурсе после трехлетнего перерыва.

В конкурсе принимают участие представители Албании, Германии, Болгарии, Армении, Франции, Грузии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Португалии, России, Сербии и Украины.

Отметим, что ранее Азербайджан трижды участвовал в конкурсе детской песни «Евровидение» и занимал 11-е, 7-е и 16-е места.