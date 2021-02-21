В Париже произошли столкновения между ультраправыми и левыми

Манифестация активистов ультраправого движения G n ration Identitaire («Борьба поколения за идентичность») завершилась вечером в Париже столкновением с представителями крайне левых группировок.

Как передает ТАСС, об этом сообщила на своем сайте газета Le Parisien.

По ее данным, имеются многочисленные задержанные. Среди них — один из лидеров «желтых жилетов» Жером Родризес. Он был вынужден был провести в отделении полиции несколько часов. Манифестация ультраправых была разрешена полицией, тогда как крайне левые получили отказ под предлогом, что они слишком поздно подали заявку.

Крайне правые провели митинг на площади Данфер-Рошло (юг Парижа) в знак протеста против начатой главой МВД страны Жеральдом Дарманеном процедуры роспуска их организации. Над толпой были подняты плакаты с лозунгом: «Я за европейскую идентичность и за это меня запрещают», рисунки, изображающие французских солдат Первой мировой войны и воинов других эпох с надписью: «Попробуйте запретить и их».

Созданная в 2012 году, G n ration Identitaire возникла на основе распавшейся крайне правой группировки Bloc identitaire, которая в свою очередь отделилась от еще одной группировки ультраправых — Unit radicale. Именно в Unit входил Максим Брюнери, пытавшийся во время парада 14 июля 2002 года застрелить на Елисейских полях из винтовки тогдашнего президента Франции Жака Ширака.

Меры, направленные на роспуск G n ration Identitaire, вызваны многочисленными незаконными акциями. В частности, сотни ее участников блокировали участки границ Франции с Италией (2018 год) и Испанией (2020 год), утверждая, что таким образом противодействуют проникновению в страну нелегальных мигрантов и защищают тем самым самобытность европейской культуры. Несколько дней поддержания такого заслона на границе с Италией, в ходе которого использовались два вертолета и автомашины, обошлись группировке в €30 тыс. Ее руководство заявило тогда, что располагает фондом в €300 тыс., полученных от ее богатых сторонников.

О своей моральной поддержке действий организации и согласия с ее идеологией неоднократно заявляли высокопоставленные представители «Национального объединения» Марин Ле Пен. По словам руководства G n ration Identitaire, в организацию входят 8 тыс. человек. По мнению французского эксперта по радикальным движениям Жан-Ива Камю, их не более 800. Группировка, кроме акций на границах, также блокировала в 2016 году крупный лагерь нелегальных мигрантов в Кале (северо-запад страны), препятствовала строительству мечетей. В целом она выступает «в защиту европейской идентичности» и за недопущение в страну «мерзавцев» под которыми она имеет в виду мигрантов.

После объявления в январе этого года главой МВД о начале процедуры роспуска, в отношении организации начато предварительное расследование по подозрению в «разжигании расовой ненависти».