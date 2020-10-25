В Париже после отмены карантина резко выросла преступность

Уровень преступности в Париже после отмены карантина резко увеличился, пишет газета Le Parisien.

По данным полицейской префектуры города, повышение ряда показателей преступности по отношению к уровню 2019 года наблюдалось в июле, августе и сентябре.

Так, в Париже на 60% увеличилось число ограблений магазинов, офисов компаний и аптек. Количество ограблений людей без применения оружия выросло на 2,4%. Число нападений на людей с нанесением побоев, совершенных несовершеннолетними преступниками, возросло на 22,2%.

Кроме того, источники в Автономном управлении парижского транспорта и Национальном обществе железных дорог сообщили газете, что в метро, пригородных электричках, на станциях резко увеличилось число краж и нападений на пассажиров.

При этом изменился и профиль преступников, отмечает издание. Это люди более старшего поколения, чем прежние правонарушители. И они действуют более жестоко.(Газета.Ru)