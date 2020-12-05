В Париже на акции протеста начались погромы

Погромы начались в Париже на акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности», передает РИА Новости.

Сообщается, что демонстранты на авеню Гамбета с криками «Все ненавидят полицию» запускают камни и петарды в стражей порядка, а также зажигают файеры. Полиция, в свою очередь, применяет слезоточивый газ.

Кроме того, участники протестов громят витрины, окна, строят баррикады, пытаются вывести из строя камеры наружного наблюдения, подожжено несколько машин. К месту прибыли пожарные машины.

Позднее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в ходе протестов были задержаны 22 человека. Он поблагодарил полицейских и отметил, что они иногда сталкиваются с «очень жестокими людьми» (aif.ru)