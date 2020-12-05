В Париже на акции протеста начались погромы

Погромы начались в Париже на акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности», передает РИА Новости.

Сообщается, что демонстранты на авеню Гамбета с криками «Все ненавидят полицию» запускают камни и петарды в стражей порядка, а также зажигают файеры. Полиция, в свою очередь, применяет слезоточивый газ.

Кроме того, участники протестов громят витрины, окна, строят баррикады, пытаются вывести из строя камеры наружного наблюдения, подожжено несколько машин. К месту прибыли пожарные машины.

Позднее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в ходе протестов были задержаны 22 человека. Он поблагодарил полицейских и отметил, что они иногда сталкиваются с «очень жестокими людьми» (aif.ru)

| 2020-12-05T20:46:31+04:00 5 декабря 2020, 21:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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