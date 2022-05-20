На верфи пакистанского города Карачи в пятницу был спущен на воду третий корвет турецкого проекта MİLGEM для нужд ВМС Пакистана, сообщает Агентство Анадолу.

В числе участников церемонии спуска на воду корвета Badr находились министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, министр оборонного производства Исламской Республики Мухаммад Исрар Тарин, командующий ВМС Пакистана адмирал Амджад Хан Ниязи и др.

Военные суда проекта MİLGEM оснащены новейшим вооружением и современными системами, в том числе ракетами класса «земля-земля» и «земля-воздух», противолодочным вооружением, передовой системой управления.

Первый из корветов проекта MİLGEM для нужд ВМС Пакистана, получивший название Babur, был спущен на воду 15 августа 2021 года на верфи в Стамбуле с участием президентов Турции и Пакистана.

Babur планируется ввести в строй в 2023 году, а второй корвет данной серии — Badr в 2024 году. Еще один корвет Khaibar планируется спустить на воду в сентябре 2022 года опять же в Стамбуле, и это судно пополнит флот ВМС Пакистана в 2024 году.

Четвертый корабль, который будет построен в Карачи, будет введен в эксплуатацию в 2025 году.