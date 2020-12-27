В Пакистане семь военных погибли при нападении террористов

По меньшей мере семь сотрудников службы безопасности погибли в результате нападения террористов на пост военизированного Пограничного корпуса в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны.
Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на пресс-службу армии.
Согласно его данным, столкновение силовиков и террористов произошло поздно вечером в субботу. После интенсивной перестрелки военным удалось отбить атаку боевиков, после чего была оцеплена территория и заблокированы пути отхода для ареста обратившихся в бегство террористов.
«Продолжаются крупномасштабные операции по поиску боевиков и разминированию. Подобным трусливым действиям враждебных элементов, поддерживаемых антиправительственными силами, не будет позволено саботировать тяжело завоеванные мир и процветание в Белуджистане», — заявил на своей странице в Twitter спикер пресс-службы вооруженных сил Пакистана генерал-майор Бабар Ифтихар. «Службы безопасности решительно настроены любой ценой помешать их гнусным замыслам», — добавил он.