В освобожденном Агдаме посажено 1000 сортов деревьев

В освобожденном от оккупации Агдаме посажено около 1000 различных пород деревьев, в основном восточные платаны, посеяны семена дуба и других деревьев, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов.

К инициативе по посадке деревьев в Агдаме вместе с сотрудниками районной исполнительной власти присоединились и представители других структур и общественности.

Каждый постарался внести свою лепту в восстановление зеленых массивов, уничтоженных армянами в Карабахском регионе.

Так же акции по посадке деревьев были проведены на территориях освобожденных от оккупации Физулинского и Зангиланского районов, и эти акции планируется организовать по всему Карабахскому региону.

| 2020-11-21T18:28:21+04:00 21 ноября 2020, 20:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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