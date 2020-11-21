В освобожденном Агдаме посажено 1000 сортов деревьев

В освобожденном от оккупации Агдаме посажено около 1000 различных пород деревьев, в основном восточные платаны, посеяны семена дуба и других деревьев, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов.

К инициативе по посадке деревьев в Агдаме вместе с сотрудниками районной исполнительной власти присоединились и представители других структур и общественности.

Каждый постарался внести свою лепту в восстановление зеленых массивов, уничтоженных армянами в Карабахском регионе.

Так же акции по посадке деревьев были проведены на территориях освобожденных от оккупации Физулинского и Зангиланского районов, и эти акции планируется организовать по всему Карабахскому региону.