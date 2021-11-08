Более 45 миллионов человек находятся на грани голода в 43 странах мира, сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.

С чрезвычайным уровнем голода по Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ) и угрозой её ухудшения за год столкнулись еще три миллиона человек: это предпоследняя фаза перед 5-й стадией, то есть катастрофическим отсутствием доступа к продовольствию.

«Десятки миллионов людей смотрят в бездну. Продолжаются конфликты, изменение климата и пандемия COVID-19, которые увеличивают число испытывающих острый голод, и последние данные показывают, что сейчас более 45 миллионов человек идут на край голодной смерти», — сказал исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.