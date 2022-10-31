Первый комитет Генассамблеи ООН по итогам первоначального голосования принял резолюцию, согласно которой Израиль должен избавиться от своего ядерного оружия и передать свою ядерную инфраструктуру в ведение МАГАТЭ.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

По информации издания, за принятие резолюции проголосовали 152 страны, включая Россию и Украину, против выступили 5 стран (Израиль, Канада, США, Микронезия и Палау).

От голосования воздержались 24 страны, в основном члены Евросоюза.

Документ призывает Израиль не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать каким-либо иным образом ядерное оружие, отказаться от обладания ядерным оружием и поставить все свои неохраняемые ядерные объекты под полный объем гарантий МАГАТЭ, — сказано в публикации.