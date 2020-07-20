В ООН обеспокоены конфликтом между Азербайджаном и Арменией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен нарастанием напряженности между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генсек ООН с глубокой обеспокоенностью следит за напряженностью между Азербайджаном и Арменией, — сказал он. — Он призывает обе стороны к максимальной сдержанности. Полномасштабный конфликт между двумя странами стал бы катастрофой».

Отвечая на вопрос ТАСС, Дюжаррик пояснил, что представители ООН «осуществляли контакты на разных уровнях с представителями обеих стран», чтобы призвать их к деэскалации.