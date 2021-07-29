Мьянма может стать страной, из которой COVID-19 будет бесконтрольно распространяться по всему региону, создавая многочисленные очаги заражения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на спецдокладчика ООН по правам человека в Мьянме Тома Эндрюса.

«Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами — «дельта» и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень, очень опасно по всему спектру причин», — уточнил он.

По словам специалиста, точное количество заражений и летальных исходов из-за COVID-19 в Мьянме неизвестно. При этом он напомнил, что государство граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.

Эндрюс подчеркнул, что COVID-19 не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии, «он убийца, которому неведома дискриминация».