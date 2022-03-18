Согласно Всемирному докладу счастья, подготовленному ООН, Финляндия пятый год подряд признана самой счастливой страной в мире, сообщает ТАСС.

По данным организации, одними из факторов счастья для жителей Финляндии часто называются близость к природе, безопасная среда проживания, доступность необходимых сервисов и услуг.

В пятерку самых счастливых стран также вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды, а в первую десятку попали Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.

Россия в рейтинге переместилась на 80-е место (в 2021 году она была на 60-м). В исследовании ООН участвовали 146 государств.