Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что число беженцев с Украины, которые пересекают границы соседних стран, 8 или 9 марта достигнет «пугающей» отметки в 2 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время ООН фиксирует в Украине потоки испуганных мирных граждан, которые пытаются покинуть зоны ведения боевых действий и достичь безопасного места.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ожидает въезда в страны — члены сообщества около 5 млн беженцев с Украины.