Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление турецкой стороны о скорой встрече президента Украины Владимира Зеленского и представителя РФ Владимира Путина. Он считает, что такие переговоры сегодня не ко времени.

Об этом политик рассказал в интервью «Радио Свобода».

«Я не вижу, что сегодня это можно сделать буквально завтра или послезавтра, как об этом говорит Турция… К сожалению, нам нужно немного подождать. Переговоры двух президентов именно сегодня все же не ко времени. Чуть позже, вероятно, они будут. Но мы хотим, чтобы позиции Украины на этих переговорах были очень и очень мощными. У нас просто президент волевой: то есть он хочет приехать на переговоры и вести себя так, как он должен себя вести – как лидер действительно глобального плана. И у него должна быть очень мощная юридическая позиция. Мы должны ее подготовить», — отметил Подоляк.

При этом он указал, что документ, над которым работают украинская и российская стороны, должен содержать логику выхода из войны.

«Прекращение огня на всей территории Украины, отвод российских войск с территории Украины, обмен пленными… То есть там должны быть все пункты, как страны выходят из войны. Понятно, что у нас уже не будет какого-то «договора о дружбе и мире». Но нам нужно зафиксировать позиции, которые будут для России красными линиями, что на территорию Украины ни разу эта страна больше зайти не смогла», — подытожил советник главы ОПУ.