В одной из мечетей Кабула произошел взрыв, погиб имам

Мощный взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле.

Об этом, как передает ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал TOLOnews.

По сведениям источников телеканала, взрыв произошел в одной из мечетей на севере города. Взрывное устройство привел в действие смертник. В результате инцидента погиб имам мечети, три человека получили ранения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Информацию о погибшем и пострадавших подтвердило министерство внутренних дел республики. Афганское правительство решительно осудило атаку.