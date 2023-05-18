Надеемся на скорое подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как передает АПА, об этом сказал журналистам генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов в рамках своего визита в столицу Беларуси Минск для участия в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ).

Тасмагамбетов отметил, что регулярно ведутся переговоры по ситуации в регионе Южного Кавказа, а недавно состоялась еще одна встреча в Европе.

Глава ОДКБ также подчеркнул, что и азербайджанская, и армянская стороны практически признают границы между обеими странами согласно «Алма-Атинской декларации» 1991 года.