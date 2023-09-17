В украинский порт Черноморск в Одесской области прибыли два первых сухогруза, воспользовавшиеся временным коридором, установленным в Черном море после выхода России из так называемой «зерновой сделки», сообщило в воскресенье, 17 сентября, агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные ресурса MarineTraffic.

Турецкий сухогруз Aroyat и сухогруз Resilient Africa — оба под флагом Палау — вошли в акваторию порта накануне соответственно около 18 и около 22 часов. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил, что суда прибыли в порт, чтобы забрать почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Азии и Африки.

Военно-морские силы Украины объявили о создании временных коридоров в Черном море 10 августа. В сообщении ведомства отмечалось, что на маршрутах сохраняется угроза со стороны российских военных, а также дрейфующих мин, поэтому к проходу допускаются лишь те суда, капитаны или владельцы которых официально подтвердили готовность к плаванию в опасных условиях.

16 августа из порта Одессы вышел контейнеровоз «Йозеф Шульте», стоявший в порту с февраля 2022 года. Вскоре новым маршрутом воспользовались еще четыре судна.

В середине июля власти РФ объявили о выходе из «зерновой сделки». После этого Минобороны России фактически назвало военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, а страны, под чьими флагами будут следовать эти суда, — участниками войны на стороне Киева.

На следующий день аналогичное заявление сделало Минобороны Украины, объявившее, что будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в российские порты и порты на оккупированных РФ украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками». (DW)