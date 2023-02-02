Сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ обсужден теракт, произошедший 27 января в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли.

«На сегодняшнем заседании Постоянного совета ОБСЕ поднимался вопрос о вооруженном нападении на наше посольство в Иране. Благодарен 52 делегациям в ОБСЕ, которые вместе с Азербайджаном осудили это нападение, выразили соболезнования семьям жертв и призвали к скорейшему расследованию»,- сказал Р. Садыгбейли.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки «Калашников». Еще два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения.