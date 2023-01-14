Министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан бен Ахмед аль-Джабер заявил, что мир должен перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году. Такое предложение он озвучил на открытии генеральной ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), которая проходит в рамках Недели устойчивого развития в Абу-Даби (Abu Dhabi Sustainability Week, ADSW), сообщает ТАСС.

«Необходимо ускорить темпы перехода к возобновляемым источникам энергии и удвоить их долю до 2/3 мировой энергии к 2030 году и до 100% к 2050 году», — заявил министр.

По его словам, это необходимо, если принимать во внимание негативные последствия изменений климата, пандемии COVID-19 и совокупность геополитических кризисов, которые влияют на всемирные цепочки поставок продовольствия и энергоресурсов.